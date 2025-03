Maratonina di Pistoia, tutto pronto per la 36esima edizione

Pistoia, 17 marzo 2025 – Si rinnova l’appuntamento con la Maratonina di Pistoia, giunta alla sua 36ª edizione, in programma per domenica 23 marzo. L’evento è organizzato da ANCoS APS della Confartigianato, con la collaborazione del GP CAI di Pistoia e dell’Atletica Pistoia, in co-promozione con il Comune di Pistoia e con il patrocinio del CONI. La partenza è fissata nella zona industriale di Sant’Agostino, con oltre 500 podisti competitivi attesi al via, ai quali si aggiungeranno numerosi partecipanti non competitivi. Tra questi, saranno presenti anche i rappresentanti dell’Associazione Fibromialgia e del gruppo “I Maratonabili”, che consentirà la partecipazione alla gara anche ai ragazzi in carrozzina. Significativa anche la presenza dell’AVIS Regionale, supportata dalla sezione pratese. La competizione si svolgerà sotto l’egida della UISP Comitato di Pistoia ed è valida come prova del campionato provinciale di categoria. Il percorso cittadino, da ripetere due volte, offrirà ai partecipanti l’occasione di attraversare alcuni dei punti panoramici più suggestivi della città, sfruttando il largo viale davanti alla sede di Confartigianato per le fasi di partenza e arrivo. Come ogni anno, il colpo d’occhio sul viale invaso dai podisti sarà uno spettacolo emozionante. Dal punto di vista agonistico, la gara si preannuncia di grande interesse: Roberto Bonistalli, presidente del Gruppo Podistico CAI Pistoia, sottolinea la presenza di numerosi top runner che hanno confermato la loro partecipazione. Il servizio fotografico sarà curato dalla ETS Regalami un Sorriso, che si occuperà anche del servizio di assistenza in gara per i Pace Maker. -- Messaggio analizzato da Libraesva ESG.