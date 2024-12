Maratonina del Vitello d’Oro, un successo. Foto e classifica della corsa

Fiesole (Firenze), 1 dicembre 2024 – Oltre 550 partecipanti hanno animato la Maratonina del Vitello d’Oro, un percorso di 13,5 km che si snoda attraverso il suggestivo paesaggio del levante fiorentino, ad Ellera. L’evento ha visto anche il debutto della sua “sorella minore”, il Vitello d’Argento: una corsa di 8,3 km pensata per i non competitivi, che ha raccolto numerosi camminatori grazie all’attenzione verso un pubblico sempre più variegato.

La manifestazione è profondamente radicata nella tradizione del territorio, richiamando la leggenda del vitello d’oro che si aggirerebbe nella valle. Questo simbolo, metafora della ricchezza naturale e culturale della zona, ha ispirato una corsa capace di coniugare sport e scoperta delle bellezze locali. Nonostante la storica difficoltà nell’attrarre partecipanti a causa della distanza da Firenze, l’edizione di quest’anno ha registrato un’affluenza record. Questo successo è frutto della capacità di un giovane e dinamico comitato organizzatore che ha scelto di rompere con le consuetudini: al posto del tradizionale pacco gara, i partecipanti sono stati accolti con una vera e propria festa, culminata in un ricco pranzo comunitario.

L’evento conviviale ha offerto un menù all’altezza delle aspettative: abbondanti piatti di pasta al sugo, polenta, porchetta, salumi assortiti, fagioli, crostate fatte in casa e un immancabile vin brûlé, per scaldare gli animi e celebrare lo spirito di condivisione che caratterizza questa iniziativa. Il servizio fotografico, curato dalla ETS Regalami un sorriso, ha contribuito a rendere speciale la giornata, immortalando momenti di sport e socialità. Ancora una volta, questa realtà si conferma un pilastro fondamentale per il successo di eventi che uniscono passione sportiva e solidarietà.