Marcia. Doppio successo per l’intramontabile. Gianni Siragusa

Doppia affermazione per Gianni Siragusa (nella foto al momento della premiazione) in occasione degli Internazionali Open di atletica leggera in Portogallo. Siragusa si è imposto a Madeira sia nei 5mila in pista di marcia, la prova più tecnica e veloce, e anche in un’altra specialità: il lancio del disco. Successo multiplo, dunque, per il pluridecorato atleta di Colle di Val d’Elsa, capace di prendere immediatamente la testa della corsa nonostante il vento a sfavore e di portare a termine felicemente l’impresa nella sua disciplina facendo registrare, con uno sguardo ai cronometri, la migliore prestazione di carattere mondiale. Non solo. Il Comitato organizzatore della prestigiosa competizione portoghese ha poi rilasciato a Siragusa il nulla osta per la partecipazione anche alla gara di lancio del disco. E l’azzurro è riuscito nell’occasione a piazzare la stoccata vincente per la conquista della nuova medaglia d’oro da esporre in una ormai nutrita bacheca personale.