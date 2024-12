Marcia. Siragusa inizierà il suo 2025 da Ancona

Riprenderà sabato 4 gennaio la stagione agonistica per il plurimedagliato campione d’Europa e del mondo Gianni Siragusa (nella foto). In programma, come evento inaugurale del 2025, la sesta edizione dei campionati nazionali indoor Aics nella specialità dei 3mila metri di marcia in pista ad Ancona. In chiave azzurra il 25 gennaio in calendario gli internazionali di Madeira 5mila metri di marcia in pista): Siragusa nell’occasione punterà anche a ottenere la migliore prestazione mondiale stagionale in assoluto.

Prosegue ancora il percorso in azzurro con la prima tappa della Diamond League a Nantes, in Francia, Francia, per la marcia indoor il 18 Febbraio. In Estonia ancora indoor il 27 febbraio poi il 25 marzo con i campionati mondiali indoor. Per l’atleta di Colle di Val d’Elsa una serie di impegni su più versanti in un 2025 che segnerà anche il cambio di squadra. Siragusa infatti vestirà la maglia della Track And Field Master Grosseto per le competizioni Fidal. Invece per AICS Italia rimane ancora con Leonardo De Angelis Asd Podistica Casuale di Terni.