Marvin sfiora l’impresa

Sul glorioso ring del Polideportivo Municipal Fernando Martin di Fuenlabrada a Madrid, si è svolto il match valido per il titolo internazionale IBO Ibero Americano dei pesi leggeri. Dopo 10 riprese intense di cui almeno 6/7 di dominio completo, il portacolori della società pugilistica viareggina Metropolis, Marvin Demollari, coglie un pareggio contro il campione in carica spagnolo Brian Palaez.

Nulla da togliere al forte pugile di casa, che aveva oltre 2 mila tifosi ad incitarlo, mostrando peraltro una finissima tecnica e grande furbizia, sintomo di un pugile di alto rango. Ma Marvin Demollari (che tocca quota 20 incontri da professionista) meritava di più, perché ha dominato in lungo e in largo, mostrando una tecnica eccelsa unita a un ritmo infernale, frutto di una accurata preparazione. Solo nelle riprese centrali Marvin ha avuto un leggero calo fisico, ma le ultime riprese sono state dettate dai sui taglienti colpi sopra e sotto la cintura.

Alla fine un pari in terra spagnola, contro il campione iberico in carica non è cosa da poco. Ed infatti durante il verdetto i tifosi spagnoli non hanno potuto fare altro che applaudire i 2 guerrieri del ring.

Questa stupenda prestazione fa ben sperare per il portacolori viareggino, unendosi alle altre 2 splendide vittorie ottenute contro pugili di livello internazionale, il 17 dicembre contro Draskovic a Viareggio, e quella del 19 aprile a Roma contro l’ex campione italiano Finiello.

Soddisfazione da parte del maestro Moriconi, il quale dichiara che questa esperienza oltre che accrescere i sogni pugilistici di Marvin, fa bene anche all’ambiente nostrano, perché alla fine con i sacrifici e il sudore si possono raggiungere grandi traguardi, senza usare scorciatoie. E in questo Marvin Demollari è un esempio per tutti: ragazzo umile, serio, il primo ad arrivare in palestra e l’ultimo ad andare, rispettoso dei programmi di allenamento e dei suoi interlocutori. Ragazzo capace di aver superato i 100 incontri disputati tra dilettanti e professionisti.