Match Ball Firenze trionfa 5-1 contro Canottieri Padova nei play off di tennis serie A2

Il fattore casalingo spinge il Match Ball Firenze a un’importante vittoria per 5-1, nella gara di andata dei play off di tennis serie A2, contro Canottieri Padova.

Lorenzo Sciahbasi supera 6-2 6-3 Filippo Moroni e Gianmarco (Gimbo) Ferrari prevale su Luca Giacomini 6-2 6-2 portando i fiorentini sul doppio vantaggio. Poi Andrea Meduri sigla il terzo punto grazie al 6-2 6-2 su Nicola Cucchi. Nella sfida tra i numeri 1 ha la meglio Martini Tiffon del Match Ball su Kirill Kivattsev per 7-5 7-5 in una partita spettacolare e di alto livello tecnico, giocata davanti a un numeroso pubblico presente a Bagno a Ripoli.

Sul 4-0 per i fiorentini i capitani Francesco Caforio e Daniele Giorgini mandano in campo Meduri insieme a Tiffon che non hanno problemi a sconfiggere Giacomini-Cucchi per 6-1 6-3; mentre Ferrari e Sciahbasi vengono superati da Kivattsev e Valentino 6-3 6-4 per il 5-1 finale a favore del Match Ball Firenze.

"La squadra ha risposto alla grande con bel gioco e attaccamento ai colori sociali fra gli applausi del caloroso pubblico - spiegano Roberto e Leonardo Casamonti, presidenti del Match Ball - con prestazioni veramente eccellenti. Ora siamo tutti con la testa rivolta a Padova dove nella sfida di domani abbiamo bisogno di almeno due vittorie per risalire nella massima serie".

"Giocare all’aperto non è mai semplice, ma eravamo pronti alla sfida - spiegano i capitani della formazione di Bagno a Ripoli - Tiffon si è confermato giocatore concreto, Ferrari quando esprime il suo potenziale è fuori categoria, Sciahbasi e Meduri hanno dimostrato la loro crescita. Andiamo a Padova con un buon vantaggio, ma non bisogna pensare di aver già raggiunto l’obiettivo. Siamo una bella squadra incrociamo le dita e avanti tutta".