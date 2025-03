Match Ball, Speziali c’è. Penna rimonta vincente

Si conclude al Match Ball, con la vittoria di Filippo Speziali e Ludovica Penna, il torneo di pre qualificazioni Bnl d’Italia 2025. Ricco montepremi di 25.610 euro e manifestazione valida come 47° edizione dei Campionati Toscani Assoluti. Straordinaria la partecipazione con 997 iscritti, che si è svolto in modo impeccabile grazie a una organizzazione perfetta.

La finale maschile ha visto Filippo Speziali (2.1 Tc Milano) dominare la scena battendo Leonardo Malgaroli (testa di serie 4) 6-1 6-4 centrando un’affermazione davvero prestigiosa. Nel femminile equilibrio di valori in campo: la ligure Ludovica Penna (2.4 Tc Finale Ligure) batte Marta Lombardini (2.3 Tennis Viserba) per 0-6 7-6 6-1 e trova la vittoria finale. Nel doppio femminile a conquistare il pass per Roma è stato il duo composto da Giulia Tedesco e Chiara Girelli che ha sconfitto la coppia Anna Tambelli-Anastasia Piangerelli per 6-2 6-7 10-8. La finale maschile tra il duo toscano composto da Samuele Pieri e Cosimo Banti (Tc Bisenzio) contro Giorgio Ricca (Ct Maglie) e Jacopo Bilardo (Ct Massa Lombarda) è stata avvincente ed ha dato il pass a Ricca e Bilardo vincitori 3-6 7-5 10-8.

Alle premiazione il consigliere nazionale Fitp Roberto Pellegrini, il presidente della Fitp Toscana Luigi Brunetti, l’assessore allo sport di Bagno a Ripoli Francesco Conti e tante altre personalità, insieme a Leonardo e Chiara Casamonti, vice presidente e direttrice del Match Ball. "Applausi per l’ottima organizzazione e il record italiano di presenze per un torneo di pre qualificazione Bnl d’Italia - dice Pellegrini -. Ancora una volta un grande risultato che il club di Bagno a Ripoli è riuscito a conquistare e per questo insieme a loro cercheremo di trovare una collocazione ancora più indicata al torneo". Parole di elogio da parte del vice presidente Leonardo Casamonti: “Ringraziamenti a tutto lo staff del circolo, ai club amici, alla direttrice Chiara Casamonti e al direttore del torneo Paolo Lapini, ai giudici arbitri guidati da Alessio Bustone che hanno fatto gli straordinari per riuscire a chiudere in tempo la manifestazione. Il torneo ha avuto 997 iscritti, un record assoluto e chiediamo se possibile di poter giocare la manifestazione in estate per avere l’opportunità di migliorarsi ancora. Ma i veri complimenti vanno ai vincitori e a tutti i soci del circolo. La frase giusta è Match Ball Firenze to Rome".

Francesco Querusti