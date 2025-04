Matteo Cosci si unisce alla Nazionale di beach soccer per il Mondiale alle Seychelles

Un altro viareggino si è andato ad aggiungere alla già nutrita colonia che da ieri fino a sabato sarà impegnata con la Nazionale italiana di beach soccer nel raduno al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia (Pisa), in preparazione al Mondiale in programma poi alle Seychelles dall’1 all’11 maggio: è il classe 2002 Matteo Cosci, scuola Viareggio Beach Soccer che dopo la scorsa stagione vissuta al Cagliari in questa estate 2025 sarà in forza al Città di Milano. Cosci raggiunge gli altri otto viareggini già convocati dal commissario tecnico Emiliano Del Duca: i tre del Viareggio Gianmarco Genovali, Alessandro Remedi e Matteo Santini ed i cinque del Pisa Leandro Casapieri, Luca Bertacca, Tommaso Fazzini, Luca Barsotti e Fabio Pugliese (questi ultimi quattro tutti ex Vbs). Della Vbs ci sono poi anche i nuovi acquisti naturalizzati Camillo Augusto e Gean Pietro. Dunque il Viareggio ha 5 suoi giocatori in Nazionale azzurra. Mentre il Pisa ne ha 6 avendo fra i suoi convocati anche l’altro portiere Martino oltre al torrelaghese Casapieri.

Martedì prossimo, dopo la scrematura scelta da Del Duca, l’ItalBeach partirà per Funchal (in Portogallo) dove giocherà due test a Pasqua, prima di volare alle Seychelles.