Mattia e Pietro, la storia. Scalata alle finali nazionali

Dal vivaio dell’Universal Basket 2010 Modena alle Finali Nazionali di categoria: Pietro Fornasiero (2007) e Mattia Verona (2009), oggi, militano rispettivamente nelle "cantere" di Pallacanestro Reggiana (Under 17 Eccellenza) e Virtus Bologna (Under 15 Eccellenza), entrambe arrivate all’atto conclusivo della stagione 2023/2024.

Fornasiero (11 punti di media nella 4 gare disputate nel concentramento iridato di Agropoli), assieme al club bianco-rosso guidato da coach Giordano Consolini, ha recentemente terminato il proprio cammino contro Varese (77-81), mentre Verona (agli ordini di coach Andrea Venturi) sta tuttora disputando il proprio impegno in quel di Anagni (FR), dopo aver chiuso con 14 punti di media l’interzona in Toscana. Entrambi gli atleti, come anticipato in precedenza, sono in prestito da Universal Basket 2010, vivaio giallo-blu che da qualche tempo sta permettendo a giocatori come Pietro e Mattia, di poter crescere nel migliore dei modi, cestisticamente e non.

Due storie parallele, nelle quali si combinano bravi insegnanti (Antonia Cesareo, Ugo Bartolini, Marco Pappalardo) ad atleti di talento e con grande dedizione al duro lavoro.

Menzione particolare, inoltre, per le famiglie, le quali ancora oggi appoggiano in prima linea i due protagonisti modenesi, permettendo loro di conciliare al meglio studi, allenamenti e spostamenti.

Sono ancora tante le pagine da scrivere ed i tesserati da formare, ma intanto Universal Basket si gode i propri gioiellini, dando un segnale forte per il futuro del basket modenese.

La qualità formativa, che da stagioni caratterizza i giallo-blu, non si discute, ma il lavoro per migliorare e rafforzarsi rimane sempre in costante aggiornamento.

Davide Ceglia