Mealli vola in Nazionale. Nel mirino il trofeo Sapio

Gabriele Mealli della Chimera Nuoto è stato convocato dalla nazionale italiana Juniores per partecipare al trofeo "Nico Sapio" di Genova. Il nuotatore aretino, classe 2007, farà parte della squadra azzurra che oggi e domani scenderà in vasca nella 50esima edizione di un meeting internazionale a cui sono attesi atleti e società da ogni parte del mondo, compreso il campione olimpico Thomas Ceccon. Questa esperienza andrà ad arricchire un 2024 particolarmente positivo per Mealli che, solo nell’ultima estate, ha centrato sei titoli toscani e il primo posto del suo anno nei 400 stile libero ai Campionati Italiani Juniores, meritando così la possibilità di essere chiamato dai tecnici federali per vivere la seconda esperienza in nazionale dopo aver partecipato nel 2023 alla Coppa Comen. La convocazione è stata ufficializzata a poche ore dalla partecipazione della Chimera Nuoto alla ventottesima edizione dello SwimMeeting di Bolzano che ha riunito oltre cinquecento atleti di dodici diverse nazionalità. In questo contesto d’eccezione, la società aretina ha gareggiato con ben trentaquattro nuotatori e nuotatrici di diverse età con cui ha festeggiato dieci ori, sette argenti e sette bronzi che sono valsi uno storico terzo posto nella classifica generale tra trentasei squadre presenti. I

ragazzi e le ragazze delle Chimera Nuoto, accompagnati dai tecnici Marco Licastro e Adriano Pacifici con il supporto del direttore sportivo Marco Magara, hanno dimostrato la loro preparazione a confronto con coetanei da ogni parte del mondo, migliorando il quinto posto del 2022 e il quarto posto del 2023.

Tra le assolute protagoniste dello SwimMeeting sono rientrate Margherita Mattioli del 2011 e Sofia Napoli del 2010 che hanno vinto quattro ori a testa: la prima ha festeggiato nei 50 stile libero, nei 100 stile libero, nei 50 farfalla e nei 100 farfalla, mentre la seconda si è imposta nei 100 stile libero, nei 100 dorso, nei 100 farfalla e nei 100 rana. Gli altri due successi sono merito di Alessio Menchetti del 2009 (primo nei 100 rana e secondo nei 50 rana) e di Beatrice Alvisi del 2010 (prima nei 50 rana). Le soddisfazioni di una medaglia sono state vissute anche da Tommaso Senesi del 2009 (secondo nei 100 farfalla e terzo nei 50 stile libero), da Giovanni Cantalamessa del 2010 (secondo nei 100 stile libero), da Leonardo Pasquini del 2011 (secondo nei 100 rana), da Simone Sandroni del 2009 (secondo nei 100 dorso), da Giusi Fiorucci del 2011 (terza nei 100 stile libero e nei 50 stile libero), da Djulietta Rosca del 2012 (terza nei 100 dorso) e da Isabella Sacchetti del 2012 (terza nei 100 farfalla).