Medaglie al valore atletico. Ecco i magnifici dodici

Domattina alle 9,15, nel salone monumentale di palazzo Gotico a Piacenza, saranno consegnate le medaglie al valore atletico del Coni regionale agli atleti che si sono particolarmente distinti nel 2022 a livello nazionale e internazionale.

Si tratta di atleti che hanno ottenuti particolari risultati ai campionati italiani, europei o partecipazioni a mondiali e per questo riceveranno le medaglie d’oro, d’argento e bronzo dal presidente del Coni dell’Emilia Romagna, Andrea Dondi.

Non sono moltissimi, i ragazzi di casa nostra e dunque diciamo pochi ma buoni. Un solo dirigente su 35 premiati, 12 atleti su 172 e una società su 12, chiaramente al di sotto della media, considerando le nove province emiliane. Iniziando dai dirigenti, stella d’argento ad Alberto Montanari, ex presidente Fidal regionale e dirigente della Self Montanari e Gruzza, oltre che atleta in gioventù. A livello di società, la stella d’argento va alla Coopernuoto di Correggio, società attivissima nel panorama natatorio nazionale: "Siamo felici di questo riconoscimento che celebra oltre 30 anni di impegno e passione sportiva – dice la società correggese – è il frutto della nostra dedizione, ma anche della fiducia e sostegno di chi ci ha accompagnato in questo viaggio, atleti, famiglie e staff".

Ed ecco agli atleti: l’unica medaglia d’oro va a Cecilia Santacroce, 34 anni, residente ad Albinea e tesserata per la Ypsilon Arco Club di Cavriago, campionessa del mondo individuale di tiro con l’arco, 3D Longbow. Argento ad Alessia Gennari, da San Martino, terza ai mondiali con la nazionale azzurra di pallavolo. Dieci i bronzi, di cui tre pugili: Alfred Cromwell Commey di Cadelbosco, oro e argento agli europei kg 80; i reggiani Mattia De Bianchi, campione italiano dei pesi piuma e Giacomo Giannotti, campione italiano kg 63,5. Due bronzi nel tiro con l’arco: Simone Barbieri di San Martino in Rio, secondo agli europei a squadre e Alberto Davoli di Quattro Castella, quinto ai mondiali con l’arco da caccia. Due anche per l’atletica leggera, la rubierese Zaynab Dosso, terza agli europei, campionessa e primatista italiana sui 100 e la reggiana Sara Vitiello, quarta ai mondiali di marcia a squadre, km 35. Per l’automobilismo, Ildebrando Motti di Casalgrande, campione italiano auto storiche; per l’aeronautica, il reggiano Alberto Mozzi, campione italiano acrobazia a motore categoria intermedia; per il bowling, infine, bronzo a Sofia Alejandra Salinas Villareal, campionessa italiana a squadre.

Claudio Lavaggi