Medaglie e novità dello staff. La Futura brilla: è il quarto club italiano

"Considerando i risultati combinati ottenuti dal sincro e dal nuoto, secondo l’ultima classifica relativa a quest’anno siamo la quarta miglior società a livello italiano. Vogliamo continuare su questa strada, cercando di confermarci e di crescere ulteriormente". Il presidente della Futura, Roberto Di Carlo, si è così espresso nel corso della presentazione della squadra: le prime gare inizieranno il mese prossimo, ma gli oltre centoventi tesserati del club hanno già ripreso ad allenarsi da tempo. L’evento, svoltosi pochi giorni fa al Victory di Montemurlo, si è aperto con un momento dedicato ad Alessandro Castagnoli, "storico" tecnico della Futura scomparso lo scorso agosto a 76 anni: Di Carlo ha consegnato a Simona Bianchi, compagna del "Casta" nonché socia del club, una targa celebrativa per ringraziare l’allenatore che ha portato diversi nuotatori pratesi a livelli di eccellenza assoluta per il lavoro svolto e l’impegno profuso nel corso di tutto questo tempo. A raccoglierne il testimone, a tutti gli effetti, sarà quel Fabio Cardini che da tempo aveva assunto il ruolo di tecnico di riferimento per il settore nuoto agonistico: con lui collaboreranno Vittoria Borelli ed Agnese Donato, ex-nuotatrici del sodalizio pratese.

Confermata anche Lisa Giagnoni come responsabile della scuola nuoto. Le novità più importanti riguardano il sincro, che aveva permesso alla Futura nei mesi scorsi di piazzarsi al secondo posto nazionale a livello giovanile anche grazie all’apporto decisivo di Ginevra Marchetti e Gabriele Minak. Entrambi non faranno più parte della squadra. "Abbiamo deciso di svincolarli per poter permettere ad entrambi di inseguire il loro sogno – ha commentato Di Carlo – a Savona, avranno tutti i mezzi necessari per poter entrare in Nazionale in pianta stabile". Toccherà a Simona Ricotta, confermata come direttrice del settore sincro, "plasmare" le nuove leve. E per farlo potrà contare sulla collaborazione dell’allenatrice Andrea Bonci, vera novità dell’organigramma, arrivata da Bogliasco.

G.F.