Medaglie tricolori sul Brenta. Bertoncelli illumina la scena

Una pioggia di medaglie per i ferraresi sulle acque del Brenta. Assegnati a Valstagna i titoli tricolori per il campionato italiano di canoa slalom assoluto e under 23. Nella canadese monoposto femminile Marta Bertoncelli (CS Carabinieri) vince il doppio titolo, under e senior, con il crono netto di 103.54. Un percorso veloce e preciso che le permette di fare la differenza su Elena Borghi (CS Carabinieri), seconda in 108.38 e su Caterina Pigna, appesantita da diversi tocchi di palina, bronzo in 160.40. Si fermano lontani del podio altri ferraresi, Francesca Malaguti nel K1, nelle categorie giovanili Luca Rizzieri e Andrea Nardò. La cerimonia di premiazione si è svolta nel tardo pomeriggio, nella piazza principale di Valstagna, alla presenza del presidente federale Luciano Buonfiglio. Oltre ad aver assegnati i titoli italiani, il Brenta ha ospitato un ricco programma di gare, gran finale con l’assegnazione dei titoli senior e under di kayak cross time trials, ottavi, quarti, semifinali e finali. Nel femminile, medaglia d’oro e doppio titolo tricolore (senior e under) vinto da Agata Spagnol (CC Sacile), abile ad imporsi su Marta Bertoncelli (CS Carabinieri) e su Chiara Sabattini (GS Fiamme Azzurre), rispettivamente argento e bronzo. Nel podio under 23, invariato oro e argento, cambia solo il bronzo che va a Lucia Pistoni (Marina Militare). L’altra ferrarese, Francesca Malaguti si è fermata in semifinale.

Mario Tosatti