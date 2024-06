Meeting "Città di Empoli». La Futura conquista una raffica di medaglie

Tredici medaglie complessive, che hanno garantito al club l’undicesima posizione nella classifica generale (su un totale di quaranta società iscritte) con 121 punti complessivamente conquistati alla luce della somma delle singole prestazioni dei nuotatori e delle nuotatrici. Questo il bilancio che la Futura può tracciare al termine della trentunesima edizione del "Meeting Nazionale Città di Empoli" di nuoto, andato in archivio pochi giorni fa e svoltosi eccezionalmente a Livorno.

Una rassegna sportiva che ha visto anche quest’anno sfidarsi centinaia di aspiranti campioni provenienti da tutta Italia, nelle varie categorie agonistiche. E gli atleti pratesi si sono fatti valere, stando perlomeno ai risultati conseguiti. Iniziando ad esempio da Alberto Paoli, capace di salire sul gradino più alto nei 50 rana e di aggiudicarsi successivamente un duplice argento nei 100 e nei 200 rana. Medaglie d’argento per Maria Francesca Di Perna nei 50 dorso (in aggiunta ad un bronzo nei 50 stile) Niccolò Barni nei 50 e nei 200 farfalla (con un bronzo nei 100 farfalla) Leonardo Giusti nei 50 dorso (con un doppio bronzo nei 50 farfalla e nei 100 dorso) e Alessio Rrotani nei 50 stile, in aggiunta ad una medaglia di bronzo nei 100 stile. Alla trasferta in terra livornese hanno infine preso parte per il sodalizio di Prato, con buoni riscontri, anche Margherita Naldi, Duccio Vaiani, Achille Campani, Emma Rose Bertini ed Edoardo Perillo Marcone. Il gruppo del presidente Roberto Di Carlo, reduce dal "Trofeo Città di Prato" organizzato proprio dal club presso la piscina di via Roma, ha ripreso gli allenamenti in vista dei prossimi impegni agonistici. Con l’obiettivo di sempre: continuare a crescere e a mantenere gli attuali livelli di competitività anche nelle ultime uscite di una stagione ormai entrata nella fase finale.

Giovanni Fiorentino