Meeting Città di Modena Trionfo Coopernuoto

Il grande nuoto è tornato alla Piscina Dogali di Modena, con il ritorno in acqua del Meeting Nazionale "Città di Modena", che gli addetti ai lavori chiamano ancora con il nome con cui è nato nel 1976, ovvero Trofeo Ghirlandina, anche grazie alla caparbia volontà di Guido Macchelli, indimenticata figura di dirigente, ed arbitro di nuoto, che a metà degli anni Settanta iniziò questa avventura, che lo portò poi anche ad organizzare a Modena i Campionati Italiani Estivi nel 1980.

Dopo anni ruggenti, e moltissimi di difficoltà, pian piano la manifestazione è tornata ad essere un meeting importante in campo nazionale, come testimoniato dai quasi mille atleti-gara iscritti, in rappresentanza di una quarantina di società italiane, dal Piemonte fino alla Sicilia, che per due giorni, nello scorso week end, hanno animato l’impianto modenese. Anche quest’anno l’evento, patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia di Modena, dal Comune di Modena e dal Coni, ha visto la partecipazione degli atleti paraolimpici, compresi i medagliati ai recenti Europei Giulia Ghiretti, e Luigi Beggiato. Peccato che il maltempo domenicale abbia un po’ rovinato la festa, ma sono stati tantissimi i successi delle squadre modenesi in gara, con il successo finale nella classifica a punti, utile per l’assegnazione del Trofeo "Città di Modena", che è andato alla Coopernuoto Carpi, che ha preceduto la NS Emilia, ed i veneti del Team Verona Next Generation, davanti a Nottoli Nuoto 74, ai piemontesi della Sisport Torino, ed ai modenesi del Circolo Sportivo Guardia di Finanza di Modena. Nell’ambito delle premiazioni, combinando i risultati ottenuti nel week end, con quelli conseguiti al meeting Città di Sassuolo disputato a febbraio in vasca corta. Buone notizie per il nuoto modenese anche dai campionati assoluti primaverili lifesaving e surflifesaving, il nuoto per salvamento, seguiti a ruota dai tricolori master.

Lo Stadio del Nuoto, e il Bagno 7 di Riccione, hanno ospitato le gare, tra piscina e mare aperto, che hanno registrato numerosi record italiani assoluti e di categoria, oltre a due mondiali juniores. Nella Top Ten della classifica per società civile e generale, vinte entrambe dalla In Sport Rane Rosse, troviamo anche la Maranello Nuoto, con i modenesi che si sono battuti molto bene e hanno per un attimo sognato un risultato assoluto, ma che comunque è valso un ottimo secondo posto nella classifica di società, nel campionato italiano master di Salvamento.

Riccardo Cavazzoni