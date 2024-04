Meeting di atletica oggi allo stadio ’Preziosa’ di Copparo. Attesi oltre quattrocento atleti

Oggi dalle 16 è in programma presso la pista dello stadio Comunale “Decimo Preziosa” di Copparo il secondo Trofeo Globalambiente/Terre Cà Bindola, meeting regionale di Atletica Leggera Fidal, organizzato da Asd Atletica Copparo e patrocinato e supportato dal Comune di Copparo e da Avis comunale. Il meeting punta ad essere un vero momento di festa per l’atletica, non solo copparese ma di tutto il territorio provinciale e regionale, che vedrà gareggiare in un contesto perfettamente organizzato più di 400 atleti/gara, con ampia partecipazione anche di atleti da fuori regione.

Al termine delle gare avrà luogo l’assegnazione del Trofeo Terre Cà Bindola per la migliore prestazione femminile e del Trofeo Globalambiente per la migliore prestazione maschile.