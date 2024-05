Meeting squalo blu. Pesaro stacca il pass per i "Regionali»

Prima uscita in vasca da 50 metri al Meeting Squalo Blu svoltosi a San Marino per gli atleti targati Sport Village Banca di Pesaro. Tutti quanti hanno ottenuto i loro Personal Best e il "pass" per partecipare ai prossimi Campionati Regionali che si terranno nella piscina di casa a metà luglio. Inoltre Diego Galeazzi nei 100 rana e Antonio Luzi nei 100 stile libero che hanno ottenuto il "pass" per partecipare alla gara regina di tutta la stagione: i Campionati Italiani di Categoria che si svolgeranno al Foro Italico di Roma, ad agosto. Il bilancio: 16 finali conquistate e 9 podi.