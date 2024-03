Megli, doppio pass olimpico. Un argento che vale Parigi

Parigi chiama, la Rari Nantes Florentia risponde. Tre azzurri/biancorossi, infatti, hanno già in tasca il biglietto per i prossimi Giochi: Lorenzo Zazzeri e Filippo Megli, entrambi in forza alla Rari, e Costanza Cocconcelli, tesserata Azzurra President 91 ma allieva a Bellariva del tecnico biancorosso Paolo Palchetti. Che il nuoto, insieme alla pallanuoto, sia stato da sempre uno dei grandi fiori all’occhiello e motivo di orgoglio della società gigliata che quest’anno festeggia i suoi primi 120 anni di vita è un fatto ormai risaputo che si rinnova nel tempo. La conferma arriva dai campionati italiani assoluti di Riccione nei quali il club presieduto da Andrea Pieri, che è anche vicepresidente vicario della federazione, ha conquistato un oro, due argenti e un bronzo: un bottino importante visto il livello degli atleti in gara, e assai promettente in proiezione olimpica.

Sul gradino più alto del podio è salito Matteo Restivo, 29 anni, laureato in medicina e chirurgia con 110 e lode, che ha vinto la finale dei 200 dorso, specialità nella quale è primatista italiano in vasca lunga, mancando però per soli 54 centesimi la prima chiamata per Parigi. Potrà ancora farcela, avrà infatti un’altra possibilità a giugno nel Trofeo Settecolli di Roma.

Chi invece oltre all’argento sui 200 stile libero è riuscito a guadagnarsi il pass a cinque cerchi è stato il carabiniere Filippo Megli, 26 anni, studente di economia aziendale, plurimedagliato europeo, che ai Mondiali di Gwangju 2019 migliorò lo storico record italiano nella specialità di Emiliano Brambilla che resisteva da Roma 2009. Per lui, come per Zazzeri, quella d’Oltralpe sarà la seconda partecipazione olimpica dopo quella di Tokyo tre anni fa. L’altro argento porta la firma di Edoardo Valsecchi, anche lui 26 anni, nei 100 farfalla, mentre il bronzo è arrivato negli 800 stile libero dalla sedicenne Emma Vittoria Giannelli che oltre alla medaglia è tornata a casa col biglietto per gli Europei junior di luglio a Vilnius, Lituania, dove parteciperà insieme alle compagne Giulia Pascareanu e Irene Mati.

