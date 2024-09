Memorial Balestri a Misano. Premi ai Pattinatori Estensi

Si è svolta dal 24 agosto al 6 settembre, presso il Palasport Rossini di Misano Adriatico, la 48° rassegna nazionale “Memorial Sandro Balestri”, valevole come campionato nazionale Aics di pattinaggio artistico, uno tra gli appuntamenti più attesi per tutti gli atleti e gli amanti degli sport rotellistici.

Giornate caldissime ed emozionanti per tutte le atlete in gara della Pattinatori Estensi, che ha collezionato ottimi risultati e tante medaglie soprattutto nella specialità Solo Dance; indimenticabili le gare di sabato 31 agosto, con grandiosi risultati tra riconferme e nuovi inizi.

Ha riaffermato il suo valore la splendida pattinatrice Linda Milani, che è salita sul gradino più alto del podio nella categoria SD Seniores Nazionale Gr.1 conquistando il titolo di campionessa nazionale Aics.

Nina Cassone, tra le giovani promesse scese in pista per la squadra, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria SD Promo AICS Allievi; buona prova anche

per Mia Cassone nella stessa categoria. Giorgia Pevere si è aggiudicata il 2° gradino del podio

nella categoria SD Principianti AICS Gr.4, mentre Vittoria Ferri si è guadagnata una buona posizione in classifica.

Ancora una medaglia per Annica Marsico, che ha agguantato un 3° posto nella categoria SD

Promo AICS Jeunesse.

Un ringraziamento in particolare all’allenatore Luca Vecchi, presenza fondamentale al fianco di tutte le atlete scese in pista. Buoni anche i risultati raggiunti nel settore Artistico dalle giovanissime atlete in gara, a cominciare dalle sorelle Nina Cassone e Mia Cassone nella categoria Ragazzi Professional, Vittoria Calzolari ed Elisavittoria Luku tra i Principianti plus 2013, Adele Stradiotto tra i Principianti Basic 2014 e Aurora Busoni tra i Pulcini Basic 2015; buoni piazzamenti per le atlete, accompagnate da Alessia Polastri, Linda Milani e Martina Fregnani, e sempre grandi occasioni di crescita sportiva e umana.