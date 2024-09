Memorial Bertoncelli, una festa per i canoisti

Lo scorso fine settimana, all’Oasi di Vigarano Pieve, sede estiva del Canoa Club Ferrara, si è disputato il 4° torneo internazionale ’Memorial Luca Bertoncelli’. Le squadre provenienti da tutto il nord Italia e dalla Spagna si sono sfidate nei due campi galleggianti, sulle limpide acque del lago naturalistico. La compagine del Canoa Club Ferrara ha strappato un 5° posto nella loro prima partecipazione nella categoria maggiore dei Senior. La classifica finale ha visto un podio di alto livello: Torino al 1° posto, Rovigo 2° posto e Madrid al 3° posto.

"Siamo molto soddisfatti di questo evento – racconta Veronica Mazzanti, allenatrice della squadra estense –. Le squadre partecipanti erano entusiaste e hanno espresso pareri positivi per l’organizzazione e la riuscita del torneo. Il livello di gioco è stato molto alto e questo è per per noi un trampolino di lancio per arrivare, speriamo al più presto, ad ospitare campionati italiani e internazionali di canoa Polo qui all’Oasi di Vigarano Pieve".

"Questo torneo di canoa polo per noi è molto importante – continua Mauro Borghi, vicepresidente del Canoa Club Ferrara – non solo dal punto di vista agonistico, ma anche per poter trascorrere due giornate in memoria di Luca Bertoncelli, a cui è intitolato. Luca è sempre nei nostri cuori e speriamo di realizzare il sogno di intitolargli un campionato italiano".