Memorial Duran, cresce l’attesa. Pericolo Rudan per Cristofori

Sette incontri, sette vittorie, tutte sette per ko entro il 3° round. Questo il curriculum di Mate Rudan, avversario di Nicola Cristofori sabato sera al palasport, per la maratona pugilistica che inizierà alle 18 con 5 match dilettantistici e 2 professionistici, un’ora di pausa e alle 21 la seconda parte con 3 match dilettantistici e quattro professionistici. Il peso medio ferrarese si è visto annullare il precedente rivale, Brusa, indisponibile per una ferita per cui Massimiliano Duran, nell’impossibilità di rimediare in altro modo, ha accettato un pugile tremendamente pericoloso. Del resto il titolo Continentale della Universal Boxing Organisation e il 24^ Memorial Carlos Duran non ammettevano tentennamenti. Reduce da un ennesimo successo prima del limite conseguito in Canada contro l’imbattuto beniamino di casa John Michael Bianco, il pugile di Sebenico verrà a Ferrara per conseguire un ulteriore alloro.

Inutile sottolineare che Cristofori non potrà concedersi la benchè minima distrazione o saranno guai seri. Rudan, per altro già dilettante di riconosciuta fama sia nella nazionale croata che nel torneo World Series, è leggermente più alto di Cristofori, possiede potenza soprattutto nel destro, ma anche con il sinistro non scherza e ama il pugilato aggressivo. Il ferrarese ha tecnica, imprevedibilità, riflessi fulminei e grande mobilità. Dovrà usare queste sue qualità sino all’ultima goccia per disinnescare le bombe che Rudan gli lancerà sin dal primo istante. Domani alle 12 nella sala dell’Arengo in Municipio la rituale conferenza stampa, aperta a chiunque volesse assistervi. A volte, dalle parole e dagli sguardi dei protagonisti si intuiscono molte cose e l’incertezza di tutti i combattimenti in programma, per primo ovviamente l’esplosivo Cristofori-Rudan, ne troveranno sicuramente conferma. Da Nicolò Amore, imbattuto superleggero ben noto ai ferraresi, ci si attende non solo la conquista dell’Internazionale Ubo contro l’altrettanto imbattuto siculo Diego Cravagno, ma anche un segnale tangibile dei suoi continui miglioramente che lo potrebbero portare rapidamente molto in alto.

Le consuete emozioni dovrebbero essere garantite dal superleggero padanino Momo Nasri, atleta di elevata spettacolarità, opposto al navigato argentino Sergio Escobar mentre il giovane supermedio italiano di origine dominicana Yohan Acosta cercherà di esaltare contro Semion Martinuc le qualità per le quali è ritenuto una grande speranza del nostro pugilato.

Questa la scaletta del 24^ Memorial Duran. h.18:Omelchuk(P:Padana)-Mercandoro; Casolari(P.Padana)-Babin; Suljic(P.Padana)-Sayed; Giori(P.Padana)-Kuci; Mosiello(P.Padana)-Bonanno- Prof: Solaro-Yanez; Braga-Cantos- H.21: Acosta-Martiniuc; Nazakat(P.Padana)-Kostenko; Nasri-Escobar; Ba (P.Padana)-Mazzoli; Amore Cravagno-Valdevit (P.Padana)-Piterea; Cristofori-Rudan.

Gualtiero Becchetti