Memorial "Francesco Sodini". Trionfano Andrea e Jacopo Poli

Sono Andrea e Jacopo Poli – in equipaggio con Andrea Bartelloni, Mauro Renzetti, Vittorio Santerini e Giorgio Sartoni – i vincitori del Trofeo Challenge Memorial Francesco Sodini 2024 svoltosi nelle acque di Viareggio: i portacolori dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con il loro Clan si sono aggiudicati la vittoria nella Categoria Orc del tradizione appuntamento organizzato, su delega della FIV, dalla Sezione di Viareggio della Lega Navale Italiana e dal Club Nautico Versilia per ricordare la passione per il mare del grande protagonista della vela d’altura scomparso nel 2015.

Nella classifica Orc, Clan ha preceduto il vincitore della passata edizione, il Grand Soleil 45J My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Galeassi (CNV) e Andromeda di Domenico Mei (LNI Viareggio).

"La barca ha camminato bene e l’equipaggio ha girato ancora meglio –- ha commentato soddisfatto Andrea Poli – -Abbiamo fatto un’ottima regata. Siamo riusciti ad agganciare tutte le raffiche senza mai fermarci".

La classifica Rating Fiv ha, invece, visto chiudere in prima posizione Ita 012 Via col Vento di Marzio Gusmaroli (CNV) che ha anticipato il Karate Sport Bahia di Franco Lari (Lni Vg) e Ita 5606 Gioconda di Mauro Topazzini (CVM).

Una ventina le imbarcazioni d’Altura (Orc e Rating Fiv) che hanno animato questa ottava edizione caratterizzata da mare calmo e vento sui 5 nodi che ha fatto optare il Comitato di Regata -presieduto da Stefano Giusti, con Tiziano Menconi e Silvio dell’Innocenti- per una riduzione di percorso (Viareggio, prolungamento a mare del pontile di Marina di Pietrasanta e ritorno a Viareggio, per un totale di circa 6,92 mg sia per la Regata che per la Veleggiata).

Il tradizionale appuntamento con il quale si vuole tenere vivo il ricordo di un imprenditore molto stimato, legato fra l’altro alla Fondazione Artiglio, al Museo della Marineria e ideatore dei premi Alveare e Artiglio, si è concluso con la premiazione al Club Nautico Versilia.