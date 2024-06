Memorial Paolo Occhiolini, foto e classifica della quarta edizione

Subbiano, 20 giugno 2024 – Il 4° Memorial Paolo Occhiolini si è tenuto a Subbiano, a circa 12 km da Arezzo, un evento che ha unito passione, tradizione e sport in una cornice di solidarietà e ricordo. La manifestazione, organizzata dal negozio di articoli sportivi FILIRUN e dalla squadra podistica omonima, è stata dedicata alla memoria di Paolo Occhiolini e Jacopo Tognalini. La squadra, che porta il nome di Filippo Occhiolini, un atleta di alto livello regionale, continua a mantenere vivo il legame con Subbiano, luogo dove Filippo aveva la sua attività commerciale prima di trasferirsi ad Arezzo.

LA CLASSIFICA

Nonostante il cambio di sede, la tradizione della gara podistica rimane radicata a Subbiano, attirando oltre 220 atleti, preceduti dalle gare dedicate ai più piccoli. L'organizzazione della gara è stata impeccabile, con un'attenzione ai dettagli e un coinvolgimento affettuoso dell'intera squadra podistica. La partecipazione è stata vasta, non solo da parte delle squadre locali di Arezzo, ma anche da altre province come Siena, dimostrando un forte spirito di comunità e amicizia nel mondo della corsa.

Il Memorial Paolo Occhiolini rappresenta non solo una competizione sportiva, ma un evento di grande valore umano e sociale, capace di unire atleti di diverse generazioni e provenienze in un abbraccio collettivo di sport e memoria. La dedizione degli organizzatori e la partecipazione calorosa dei podisti confermano l'importanza di queste manifestazioni nel mantenere viva la memoria e la passione per lo sport.