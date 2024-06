Menicocci al Lerici Sport: "La A2 il nostro obiettivo"

Si presenta ai tifosi del Lerici Sport ribadendo il suo obiettivo: la promozione in serie A2, esperienza che ha già fatto e vuole ripetere in riva al Golfo dei Poeti. Il nuovo centroboa rossoblù Elio Menicocci scalda i motori per il campionato 2024/25, raccontando di sé e della propria vita, sportiva e non. "Per me si tratta di un mezzo ritorno a casa: sono nato a Sarzana, anche se originario di Massa e ho militato a lungo nel Carrara. Con il mio vecchio club sono stato spesso a giocare alla ’Cicci Rolla’ e ho tanti ricordi da piccolo in questa zona, anche nella casa dei nonni. Poi, a 15 anni appena compiuti, mi sono trasferito in Liguria per inseguire il sogno della pallanuoto: approdato nel Tigullio, prima alla Mameli, ho continuato con Chiavari, Rapallo, Lavagna e ora è arrivato il momento del Lerici". Elio affianca alla passione per la pallanuoto quella per il mestiere di medico: è in forza alla Asl 4 Chiavarese per le cure primarie e si occupa anche di medicina penitenziaria.

E in famiglia è circondato da campioni: è sposato con Ursula Gitto, ex capitana del Rapallo femminile, che ha da poco appeso la calottina al chiodo – "è lei quella più forte", dice – e suo fratello Ettore è un ex cestista della Tarros, che potrebbe tornare in quel dello Spezzino nella nuova stagione: i rumors lo darebbero in arrivo proprio nella Landini. Il Lerici è una vecchia conoscenza per Elio. "Ho giocato contro tanti dei miei nuovi compagni sia quando ero nelle giovanili, sia in altre squadre; inoltre quando ero a Lavagna, ultimo club in cui ho militato, la squadra veniva ad allenarsi da noi una volta al mese. E proprio con l’ultima società di cui ha vestito i colori prima di arrivare nel Golfo, ha già provato l’ebbrezza del salto di categoria. "La promozione è stata dalla B all’A2 e arrivo a Lerici da una categoria superiore cercando di portare entusiasmo al gruppo e anche di avere per me nuovi stimoli: vogliamo vincere il campionato. Ho voglia di fare squadra, l’auspicio è che saremo legati e compatti fuori e dentro la piscina, per guardare nella stessa direzione".

Chiara Tenca