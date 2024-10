Mezza di Signa Città della Paglia, le foto della corsa e la classifica

Signa, 6 ottobre 2024 – Dopo qualche edizione in sordina, complice la concorrenza di numerosi eventi sportivi concomitanti come la Corri la Vita di Firenze, la Maratona del Mugello e almeno altre cinque gare locali, la 37ª Mezza della Paglia di Signa torna a brillare. Quest'anno, pur senza ripetere i fasti degli anni 2000, quando alla partenza si contavano oltre 1200 partecipanti, si sono comunque registrati ben 500 podisti al traguardo, un risultato che, se paragonato a quello delle gare locali di Montecatini e Seano, segna un successo considerevole.

LA CLASSIFICA

L'organizzazione dell'Atletica Signa, come sempre impeccabile, ha riproposto il classico percorso su due giri, veloce e ben misurato, ideale anche per i meno allenati. La "mezza della mezza maratona", con i suoi 10 km abbondanti, si è confermata un'ottima prova agonistica e un valido test per chi ambisce a confrontarsi con sé stesso e con gli altri.

La partenza e l’arrivo sono stati ospitati dallo "Stato libero dei Renai", un magnifico parco acquatico immerso nella natura, che ha offerto agli atleti un contesto incantevole e la possibilità di godere di ampi spazi verdi e di una riserva faunistica. Oltre alla corsa, il parco permette anche la pratica di numerose discipline, tra cui il birdwatching. A immortalare i momenti più emozionanti della giornata, il servizio fotografico curato dall'ETS Regalami un Sorriso, che come sempre unisce sport e solidarietà.