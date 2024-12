Mezza Maratona di San Miniato, le foto e le classifiche della corsa

San Miniato (Pisa), 8 dicembre 2024 – La Mezza Maratona di San Miniato, appuntamento fisso della festa dell’Immacolata, celebra il suo tredicesimo anno con un trionfo: record assoluto di partecipazione. Nata nel 2011 grazie alla Consulta dello Sport di San Miniato e al sostegno del Comune e delle sette società podistiche locali, la manifestazione conferma il suo ruolo di eccellenza nel panorama podistico nazionale. La 13ª edizione della Mezza Maratona Città di San Miniato "Giuseppe Cerone", riconosciuta gara nazionale FIDAL, ha regalato emozioni su più fronti. Oltre alla competizione principale, l’evento ha offerto la IX Marcia Ludico Motoria del Tartufo Bianco, con percorsi accessibili di 3, 7 e 10 chilometri, e ha ospitato il campionato riservato agli amministratori pubblici.

A sottolineare l’importanza dell’evento, alla partenza era presente il Governatore della Toscana, Eugenio Giani, in qualità di testimonial. Grande soddisfazione è stata espressa da Ivano Leoni, definito il "Deus ex machina" della manifestazione, che ha ringraziato calorosamente i volontari, il Sindaco Simone Giglioli e tutte le associazioni coinvolte. "Questo successo – ha dichiarato – è il frutto di un lavoro di squadra straordinario".

La giornata si è poi conclusa in un’atmosfera conviviale, con un abbondante risotto al tartufo bianco di San Miniato, simbolo delle eccellenze locali. Un ruolo fondamentale è stato svolto dai Pace Maker dell’associazione Regalami un Sorriso, che anche quest’anno hanno offerto il loro prezioso supporto ai partecipanti. Atleti esperti, con esperienza nelle mezze maratone, hanno aiutato i podisti a mantenere un ritmo costante e a raggiungere i propri obiettivi personali, ottimizzando le energie lungo il percorso.

Questa attività, apprezzata e richiesta, rappresenta uno dei service offerti dall’associazione pratese, insieme al celebre servizio fotografico che immortala i momenti più intensi di ogni gara. Con un’organizzazione impeccabile e una partecipazione senza precedenti, la Mezza Maratona di San Miniato si conferma non solo un evento sportivo di alto livello, ma anche un’occasione per celebrare la passione per la corsa, la solidarietà e le tradizioni del territorio.