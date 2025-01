Mike Piazza a fine corsa. Non è più il ct del baseball

Mike Piazza non è più il commissario tecnico della nazionale italiana di baseball. La decisione arriva dopo il cambio di presidenza della Federazione, avvenuto qualche giorno fa, con Marco Mazzieri che ha preso il posto di Andrea Marcon. Contemporaneamente è stato deciso l’esonero di Piazza, che era stato nominato commissario tecnico il 13 novembre 2019. Al suo posto l’italo-venezuelano Francisco Cervelli, 38 anni.

Non deve esserci rimasto bene, Mike, visto che solo un paio di mesi fa, proprio sul sito della Federazione di baseball, parlava di futuro. "Io e il mio staff - le parole dell’ex proprietario della Reggiana - abbiamo ben chiari obiettivi strategici, chiari e definiti e tenendoli ben presenti stiamo sviluppando talenti che dovranno portarci alla qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028". Ma il progetto da qualche giorno non prevede più la partecipazione di Mike che, durante il suo incarico azzurro ha ottenuto un terzo posto agli Europei nel 2021, mentre all’ultima edizione l’Italia aveva conquistato un deludente nono posto.

Il presidente Mazzieri avrebbe voluto che Mike restasse nella famiglia azzurra con un altro ruolo, ma l’ex campione di baseball ha deciso di prendere altre strade senza neppure ascoltare le proposte del presidente.

Da ricordare che Mike è stato un campionissimo che ha vinto tutto nel baseball, tanto che quando si ritirò dalle competizioni il suo numero 31 fu ritirato dai New York Mets.

Durante la stagione 2005 Piazza fu il nono giocatore più pagato della MLB con un ingaggio di circa 16 milioni di dollari.

Proprio l’altro giorno Mike è tornato alla ribalta sulle cronache reggiane per aver raccontato in tribunale la sua verità sul fallimento della Reggiana nel corso di un’udienza del processo che vede la moglie Alicia imputata per diffamazione.