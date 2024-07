Minak e Marchetti in azzurro agli Europei in corso a Malta. Futura, titolo italiano per le sincronette

Da un lato, due agonisti più la direttrice tecnica convocati dalla Nazionale "juniores" per gli Europei di nuoto artistico in corso di svolgimento a Malta. Dall’altra, una medaglia d’oro nell’esercizio "libero combinato" conquistato sul massimo palcoscenico italiano in Liguria, con relativo titolo di campionesse italiane di categoria. Giorni certamente positivi per la Futura, considerando i vari riscontri che stanno ottenendo le tesserate ed i tesserati del club in questo momento.

Partendo ad esempio da Savona, dove stanno andando in scena i campionati italiani di nuoto artistico "ragazze". Una manifestazione alla quale stanno partecipando tutti i migliori sodalizi d’Italia e le sincronette pratesi sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio nel "libero combinato". La formazione composta dalle giovani Bonanni, Mazzoli, Mennini, Padelli, Prosperi, Rossi, Santoro, Tilli, Torracchi, Cammelli, Gori e Signori ha infatti sbaragliato la concorrenza, mettendosi alle spalle le rivali della Rari Nantes Florentia, dell’All Round Sport e delle Fiamme Oro. A dirigere le giovanissime è stata l’allenatrice Bianca Vivirito, accanto al tecnico federale Giovanna Burlando e da nostra Laura Castignani.

Questo perché la direttrice tecnica Simona Ricotta, insieme a Gabriele Minak e a Ginevra Marchetti, sta rappresentando in concomitanza la Futura anche in azzurro: se Minak e Marchetti gareggiano in vasca e sognano il podio, Ricotta è tornata nei ranghi azzurri entrando nello staff tecnico di Patrizia Giallombardo. E il futuro, su queste basi, appare incoraggiante. "La società esprime i suoi più calorosi complimenti agli atleti e ai tecnici per lo storico risultato conquistato a Savona – ha commentato il presidente Roberto Di Carlo – e siamo felici di aver fornito tre esponenti del nostro club alla Nazionale".

Giovanni Fiorentino