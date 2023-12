Minibasket della società di serie B Interregionale. Goldengas, crescono le giovanili:: "Abbiamo quaranta iscritti in più»

La prima squadra al terzo posto in B Interregionale, il settore giovanile ripartito con un nuovo corso volto al rilancio, con Francesco Francioni da quest’anno responsabile: si chiude con un segno positivo il 2023 della Goldengas che fa registrare inoltre una crescita importante del numero dei tesserati del minibasket, gli atleti più piccoli del settore giovanile, il cui responsabile in questo caso è un riconfermato, coach Andrea Pancaldi. Pancaldi, come giudica i primi quattro mesi della stagione? "In maniera molto positiva. Siamo arrivati a 140 iscritti nel solo minibasket (contando gli iscritti alle squadre giovanili più grandi si arriva a 250), 40 in più rispetto allo scorso anno. L’aumento dei tesserati del minibasket ha reso necessario l’allargamento dello staff rinforzato da tecnici come Loredana Bugari, Luca Candelaresi ed Alessia Cicoli, che hanno dato una svolta positiva aggiungendosi ai veterani Alessandra Faillace, Federica Bedini, Elia Garafoli, Lisa Cattalani". Ci sono state collaborazioni e iniziative particolari? "Abbiamo iniziato a far giocare partite e incontri in concentramenti perché volevamo portare sul parquet i nostri piccoli atleti prima possibile: è fondamentale per dare loro stimoli. Questo è piaciuto anche alle famiglie che sono molto presenti. Dal punto di vista delle collaborazioni c’è quella ormai storica col Marotta Basket: da Marotta arrivano molti bambini e questo ci ha permesso di innalzare pure il livello tecnico dei gruppi". Quali sono le difficoltà? "Beh, a fronte di un maggior numero di iscritti gli spazi per gli allenamenti purtroppo sono pochi. La società sta lavorando per crescere e per farlo si deve avere la possibilità di dare spazio ai nostri tanti tesserati". Un problema annoso per Senigallia, dove gli impianti – non solo per la pallacanestro – sono troppo pochi rispetto al numero di atleti che praticano sport, problematica sulla quale la Pallacanestro Goldengas Senigallia non ha responsabilità.

Andrea Pongetti