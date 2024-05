Misano, bolidi in pista. C’è anche Valentino Rossi

I piloti indossano i caschi, si scaldano i motori e il Misano World Circuit è già pronto per ospitare sulla sua pista un altro weekend di gare e grandi eventi. La bandiera a scacchi sventolerà due volte sabato, alle 14 e alle 21, per le due gare del Fantec Gt World Challenge Europe. Ospite speciale, per il secondo anno sull’asfalto misanese, Valentino Rossi che con la sua Bmw difende il podio ottenuto proprio qui nel 2023. Un fine settimana che ha come protagoniste le fuoriserie pronte a contendersi il podio nelle due corse in programma sabato. Dopo tre anni si torna a correre sotto le stelle nell’unico appuntamento stagionale sotto i riflettori. Per la Sprint Cup sono attese trentasei vetture che faranno a gara con la Bmw di Rossi e del compagno Maxime Martin che proprio qui l’anno scorso sono saliti sul gradino più alto del podio. Un assalto alla fuoriserie tedesca che inizierà dal primo giro di pista con i vincitori dell’ultima tappa inglese del Gt World Challenge Europe, Maro Engel e Lucas Auer, come inseguitori diretti dell’ex pilota di motoGp e compagno. La rosa dei piloti promette una giornata di grandi emozioni sul tracciato romagnolo: attesi Ben Green e Konsta Lappalainen sotto il segno del Cavallino rosso, Ricardo Feller e Alex Aka in Audi e tanti altri. In pista anche il beniamino di casa: Mattia Drudi, il riccionese che da quest’anno corre con Aston Martin in coppia con Nicolas Baert. Le fuoriserie sull’asfalto romagnolo saranno McLaren, Bmw, Lamborghini, Audi, Ferrari, Porsche e Aston Martin. Stasera alle 19 un piccolo assaggio delle gare in programma sabato con il Meet&Greet insieme ai piloti alla Padel Arena del circuito di Misano. Sarà l’occasione per incontrare i protagonisti per autografi e foto.

Federico Tommasini