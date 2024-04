Missione compiuta Il Forte chiude al comando

grosseto

1

forte dei marmi

4

GROSSETO: Català (Sassetti), Saavedra, De Oro, Paghi S., Franchi, Cabella, Thiel, Cardella M. All.: Achilli.

FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Galbas J., Cinquini E., Ambrosio, Ipinazar F., Torner, Compagno, Gil, Rossi F. All.: Bertolucci A.

Arbitri: Hyde di Vicenza e Davoli di Modena.

Marcatori: Ambrosio 7’36“ e 22’56“ pt. De Oro 17’17“; Torner 18’47“ e 19’31“ st.

Note: pubblico 350 circa con una ventina di tifosi versiliesi. Espulsi per 2’ Torner, Cinquini, Thiel.

GROSSETO – Il Forte vince per 4-1 (primo tempo 2-0) a Grosseto e conquista il primo posto nella regular season di A1, rendendo praticamente inutile il posticipo odierno dei campioni d’Italia del Trissino. Gara accorta dei rossoblu che concedono pochissimo agli avversari. Squadre al completo con Achilli che recupera anche Mario Rodriguez dopo alcune settimane di assenza. Si gioca su ritmi insolitamente poco elevati, forse anche per la temperatura estiva, e i primi tiri sono da fuori e senza pretese. Al 7’ Compagno impegna Català e poco dopo Ambrosio trasforma un tiro diretto. Al 10’ doppia parata di Gnata, prima su Saavedra da fuori e poi su Franchi da distanza ravvicinata. Al 16’ Rossi in area riprende un tiro di Cinquini con Català che controlla. Al 22’ azione personale di Saavedra sventata da Gnata e sulla ripartenza c’è prima un tiro di Torner parato; riprende poi lo spagnolo che serve Ambrosio in area e il capocannoniere della A1 non sbaglia mandando i suoi al riposo in doppio vantaggio.

Al 9’ della ripresa viene espulso Torner, Gnata para il tiro diretto di Saavedra e in superiorità numerica i padroni di casa colpiscono la traversa con Rodriguez. Al 13’ blu a Cinquini, Gnata si ripete su Thiel che viene poi espulso a sua volta, con Català che para il tiro diretto di Ambrosio. Ristabilita la parità per entrambe le contendenti il Grosseto accorcia con De Oro servito da Saavedra in area (17’). Immediata la reazione dei versiliesi che, dopo meno di un minuto, ristabiliscono il doppio vantaggio con Torner lasciato solo in area. Passa un altro minuto e ancora Torner chiude la gara insaccando da posizione angolata. La partita finisce qui, con il Forte dei marmi che, dopo la vittoria in coppa Italia, conquista il platonico ma ugualmente significativo (anche psicologicamente) primato in una regular season che ha visto i rossoblu praticamente sempre al comando.

G.A.