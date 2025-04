Modena ospita il Trofeo Nazionale Open di Pentathlon Moderno

Per un intero fine settimana Modena capitale del Pentathlon Moderno. Oggi e domani, infatti, la nostra città ospiterà il Trofeo Nazionale Open della federazione Pentathlon Moderno per le categorie U17, U13, U11 e U9. Saranno circa 150 gli atleti provenienti da tutta Italia che si contenderanno il trofeo individuale e a squadra. Le competizioni si svolgeranno in tre diverse strutture: alle Piscine Dogali le prove di nuoto, al Palamolza le gare di scherma, e al campo comunale di atletica leggera le prove di Od e Laser Run.

"Modena si riconferma, con le sue strutture, una sede ideale per ospitare eventi sportivi di questo livello", commenta Pier Paolo Alessandro, il presidente della società modenese. "Il nostro movimento è in continua e decisa espansione. E con la Fipm, la federazione nazionale di Pentathlon Moderno, abbiamo consolidato una bella partnership che ci consente di fare le cose sempre un po’ più in grande". Gli atleti di Pentathlon Modena coinvolti saranno 37. "In termini di risultati ci aspettiamo qualcosa di bello e importante per la nostra società", conclude Alessandro. "Ragazze e ragazzi sono tutti molto motivati e non vedono l’ora di mettersi alla prova". Il prossimo appuntamento di rilievo per i colori di Pentathlon Modena sarà a maggio con i campionati italiani di Pesaro.

Generoso Verrusio