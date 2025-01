MODENA Rugby. Il ct Fabio Rosselli ospite a Collegarola

Il ct della nazionale italiana di rugby Fabio Roselli (foto), già head coach delle Zebre, è stato ospite del Modena Rugby a Collegarola per tenere un corso agli allenatori e agli staff tecnici biancovereblù, dal minirugby alla prima squadra. Un’ora in aula per approfondire aspetti specifici legati ad alcune fasi di gioco, in particolare la gestione della fase offensiva, poi tutti in campo per osservare come mettere in pratica i concetti teorici nell’allenamento del Giacobazzi, condotto dallo stesso Roselli.

"È stato un momento di formazione di grande spessore, che abbiamo voluto organizzare per far crescere ulteriormente il nostro gruppo di allenatori – spiega Andrea Rovina, dt del Modena Rugby – coach Roselli ha messo a disposizione la sua conoscenza e la sua grande esperienza per spiegare in modo chiaro e puntuale l’evoluzione del gioco e i nuovi approcci al rugby, anche con il supporto di analisi e dati".

Intanto si avvicina la ripresa dei campionati. In Serie B domenica alle 14,30 a Collegarola arriva il Sondrio per l’ultima di andata contro cui andare a caccia della sesta vittoria di fila e restare nella scia del Brixia che guida a +5 sulla formazione modenese. In Serie C Promozione il Rugby Carpi domenica se la vedrà al campo "Dorando Pietri" alle 14,30 col Faenza che segue a -5 i Falchi, terzi a -9 dal Parma.

"Per noi tutte le domenica sono finali – spiega il vice capitano Nazzareno Cucuzza – durante la sosta ci siamo allenati bene, lavorando tanto sulla difesa. Affrontiamo un campionato che sicuramente è il più combattuto degli ultimi anni della Serie C, tutte le squadre sono competitive e l’obiettivo del gruppo è restare nei primi posti".