Rugby, il Rovigo chiude il girone d’andata con una sconfitta a Mogliano Veneto

Rovigo, 19 gennaio 2025. Non comincia bene il 2025 la Femi Cz Rugby Rovigo che nella nona giornata del campionato di serie A Elitè che ha chiuso il girone di andata è stato sconfitto dal Mogliano Veneto allenato dall’ex Umberto Casellato.

Partita giocata su un terreno pesante e con una leggera pioggia, che non ha aiutato sicuramente lo spettacolo. La gara è stata quasi sempre condotta da Mogliano, passata in vantaggio al 13’ il calcio piazzato di Avaca. Al 20’ Rovigo risale il campo con il pack, touche per i bersaglieri nei cinque metri avversari, drive vincente che porta oltre la linea Giulian. Thomson, da posizione angolata, non centra i pali, 3-5. Tre minuti dopo i biancoblu rispondono nuovamente dalla piazzola e si portano sul +1 grazie al piede di Avaca, 6-5.

Al 31’ è ancora Mogliano ad aggiornare il tabellino, i padroni di casa ottengono un calcio a favore e optano per una touche nella zona rossa dei ragazzi di coach Giazzon, buona prova del pack di casa che porta oltre la linea per la marcatura Gasperini: Avaca è preciso, 13-5. Al 40’ Mogliano ottiene un altro calcio a favore, i biancoblu, dalla metà campo optano per i pali, Peruzzo converte, mandando così le due squadre negli spogliatoi con il risultato parziale di 16 a 5.

Un secondo tempo difficile per la Rugby Rovigo Delta che prova in più occasioni a segnare punti pesanti ma la difesa di Mogliano regge bene. I biancoblu per la prima parte della seconda frazione non riescono più a macinare metri e a segnare ulteriori punti.

Al 67’ Mogliano resta con un giocatore in meno per un cartellino giallo a Gallorini. Thomson gioca veloce il vantaggio, elude i biancoblu e con un calcetto perfetto manda in meta all’ala Vaccari. Lo stesso Thomson converte, 16-12. Al 75’ i padroni di casa risalgono il campo, ottengono un calcio a favore e optano per i pali: Avaca è preciso e porta Mogliano sul 19-12, risultato finale del match.

“Una brutta sconfitta, che ci lascia l’amaro in bocca – ha commentato il coach rossoblù Davide Giazzon. – Siamo stati molto indisciplinati, abbiamo concesso un tempo a Mogliano, lasciando loro territorio e possesso. La seconda frazione è andata meglio, ma non siamo stati cinici nei momenti chiave.”

Con questa sconfitta i bersaglieri perdono una posizione di classifica, scavalcati dal Petrarca Rugby. Classifica che vede al primo posto Rugby Viadana 1970 39, Petrarca Rugby 35, Femi-CZ Rovigo 34, Valorugby Emilia 28, Fiamme Oro Rugby 26, Mogliano Veneto 16, Rangers Vicenza 15, HBS Colorno 14, Sitav Lyons 12, Lazio Rugby 1927 3.

Marcatori e formazioni

Marcatori: pt. 13' c.p. Avaca (3-0), 20' m. Giulian (3-5), 23' c.p. Avaca (6-5), 31' m. Gasperini tr. Avaca (13-5), 37' c.p. Peruzzo (16-5) st. 67' m. Vaccari tr. Thomson (16-12), 75' c.p. Avaca (19-12).

Mogliano Veneto Rugby: Peruzzo; Scalabrin, Passarella (70' Ceccato), Zanatta, Dal Zilio (Cap.); Avaca G., Casilio (8' Fabi) (74' Vanzella); Koroiyadi (70' Brevigliero), Marini (52' Finotto), Kingi; Baldino, Carraro (62’ Pontarini); Gallorini (73’ Passarella), Gasperini (70' Sangiorgi), Aminu. All.: Umberto Casellato

Femi-CZ Rovigo: Belloni (55' Uncini); Vaccari, Diederich Facundo (cap.), Moscardi, Sperandio; Thomson, Visentin (47' Chillon); Casado Sandri, Cosi, Sironi; Ortis (55' Zottola), Steolo (47' Ferro); Swanepoel (68' Tripodo), Giulian (68' Cadorini), Sanavia (50' Della Sala). All: Davide Giazzon