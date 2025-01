Molti impegni e tante medaglie. Banca Tema in vetrina. Ottimi piazzamenti

Fine settimana importante per l’Atletica Grosseto Banca Tema. Si sono disputati a Carrara i campionati toscani indoor della categoria Ragazzi, manifestazione dove l’Atletica Grosseto Banca Tema torna a casa con il bronzo di Giulia Scali nei 50 metri (7.35) e quello di Cloe Meravigli negli 800 metri (2:34.48). Impegni anche per Demetra Vanni, 8.21 nei 50 metri, Eva Landini (2’49.91), Sofia La Mantia (3’08.09) e Giulia Terramoccia (3’13.85) negli 800 metri.

Ad Ancona Noah Caterina Castelli corre i 400 metri in 59’’ (2° Juniores) chiudendo nona assoluta tra le oltre 60 partenti. Terzo gradino del podio nei 50 metri per Tommaso Duchini, che corre 6’’54 in batteria e 6’’46 in Finale. Terzo posto nella Finale B per Zoe Chirico Merlini (7.24), mentre nelle batterie Caterina Migliorini chiude in 7.82. Nei 600 metri Frida Schiavi è sesta (1:49.60), poi Irene Tonelli (1:54.08), Sveva Lucherini (1:59.54), Adele Verni (2:01.37) e Elena Fabiani (2:03.24); tra i Cadetti Matteo Sepe chiude in 1:41.31.

Marciatori impegnati ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, per la prima prova nazionale del Campionati di Società di Marcia: Riccardo Rabai, all’esordio tra gli Allievi, chiude i 10 chilometri in un eccellente 46:29 che vale il quarto posto (primo tra i nati nel 2009). Tra gli Juniores Filippo Gorelli è ottavo (47:53), stesso piazzamento ottenuto da Arianna Cipriani nella 20 chilometri (2h02:47). Nella sua prima 10 chilometri, ventiduesimo posto per l’Allieva Greta Vagaggini (1h05:16).

A Lucca, nella prima prova regionale del Campionato Invernale di Lanci, Mattia Bartolini ritocca il proprio primato personale con il disco da 1.750 chili, portandolo fino a 49.31 metri e vincendo la gara. Quarto posto per Filippo Cappagli (37.54).

A Sinalunga nel Campionato di Società di Cross, brillante terzo posto di Filippo Bonucci nella gara 5 chilometri Allievi, dove Pietro Colombo e Davide Borselli chiudono settimo e ventitreesimo. Al femminile la migliore è Aurora Funghi, quinta nei 4 chilometri Allieve, poi Emilia Fani e Matilde Di Monaco. Tra gli Junior quinto posto per Alessandro Duchini.