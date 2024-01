Mondiali a Dubai vicini. E l’Ital-Beach si prepara

C’è sempre tanto salmastro viareggino nella Nazionale di beach soccer. Cinque giocatori della Farmaè Viareggio Beach Soccer (Luca Bertacca, Andrea Carpita, Tommaso Fazzini, Gianmarco Genovali ed Alessandro Remedi) più il portiere torrelaghese Leandro Casapieri del Pisa Beach Soccer sono stati convocati dal commissario tecnico della Nazionale azzurra Emiliano Del Duca per il raduno che si è tenuto da lunedì fino a oggi al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia a Pisa, in preparazione ai Mondiali di Dubai che vedranno l’ItalBeach impegnata contro gli Stati Uniti (giovedì 15 febbraio alle 12.30 ora italiana), l’Egitto (sabato 17 febbraio alle 12.30) e gli Emirati Arabi Uniti (lunedì 19 febbraio alle 16.30). Le prime due di ogni gruppo si qualificheranno ai quarti di finale di giovedì 22 febbraio; poi sabato 24 le semifinali (ore 15 e 16.30) e domenica 25 la finalissima alle 16.30. Tutte le gare degli azzurri saranno trasmesse in diretta da Rai Sport e Rai Play.

Intanto i “nostri“ campioni europei in carica con la Nazionale (che bello vedere i 5 ragazzi che sono la perfetta rappresentazione della VBS, dei suoi valori tecnici e soprattutto umani) con il trofeo vinto a settembre assieme a tutto il gruppo azzurro sono stati ricevuti giovedì dal presidente federale Gabriele Gravina nella sede della Figc a Roma. Un incontro voluto per celebrare il trionfo continentale e augurare il meglio alla Nazionale che appunto dal 15 al 25 febbraio sarà impegnata ai Mondiali di Dubai. Con i viareggini presenti e, ne siamo sicuri, protagonisti.

Nella foto qui accanto (che ritrae Luca Bertacca, Gianmarco Genovali, Andrea Carpita, Alessandro Remedi e Tommaso Fazzini) ci sono 14 anni di impegno, programmazione, sacrifici, dedizione e lungimiranza di una società sempre avanti, come il suo sguardo. Il Viareggio Beach Soccer si conferma anche fonte d’ispirazione per altre realtà.