Mondiali di pattinaggio. Scocca l’ora di Sorcionovo

Dopo il ritiro con la maglia azzurra, per Alice Sorcionovo è arrivata la convocazione ai Campionati del mondo di pattinaggio che si stanno svolgendo in Abruzzo, tra Montesilvano, Sulmona e Pescara. L’atleta di Montecosaro, poco più che diciottenne, portacolori della Luna Sports Academy di Senigallia, si presenta al suo primo mondiale "Senior" e lo fa con una carriera prestigiosa a livello Junior che le ha fatto mettere al collo anche medaglie iridate. Assieme a lei sono state chiamate in Nazionale Ilaria Carrer e Asja Varani. Ogni Paese può schierare solo due atlete per ogni prova; la scelta è del commissario tecnico Massimiliano Presti, il quale, in base alle caratteristiche delle tre azzurre, preferirà l’una piuttosto che l’altra ritenendola più adatta al tipo di corsa da affrontare. Sorcionovo, salvo sorprese, domenica dovrebbe correre la 500 metri su pista - che è un po’ il suo "cavallo di battaglia" - e il giro sprint su strada. Il gruppo azzurro - a Montesilvano da lunedì scorso - si allena due volte al giorno. Dopo le sfide su pista, lunedì ci sarà il trasferimento a Sulmona per le prove su strada in programma mercoledì e giovedì prossimi. Venerdì 20 settembre, infine, è prevista la 100 metri sul lungomare di Pescara: una prova, quest’ultima, che potrebbe vedere di nuovo impegnata anche Alice, ma il condizionale è d’obbligo perché il Ct comunicherà la scelte soltanto alla vigilia della corsa. In ogni caso la giovane pattinatrice di Montecosaro sta vivendo un’altra importante esperienza agonistica fra le più forti specialiste del mondo, dopo aver debuttato a livello internazionale nell’Europeo di luglio, in Belgio. In quella occasione ha ottenuto un quinto posto nella 100 metri sprint su strada e un sesto posto nella 500 metri su pista: una prova, quest’ultima, che l’aveva vista primeggiare in primavera a livello di campionato italiano per la prima volta fra le Senior.

m. g.