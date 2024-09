Mondiali di wakeboard. Argento a Eva Del Gobbo nella categora Junior

Da Parigi la quindicenne maceratese Eva Del Gobbo è tornata con la medaglia d’argento conquistata ai mondiale di wakeboard, uno sport acquatico che nasce dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard. La giovane si è fatta valere nella categoria Junior Ladies al termine di una lunga ed impegnativa serie di appuntamenti, che ha visto giovani di tutto il mondo prepararsi per ben figurare a una manifestazione così importante.

Per la maceratese è stata l’ennesima dimostrazione di talento che le ha permesso di ben figurare a Settimo Torinese dove, a fine agosto, si sono disputati gli Europei. In una prova di notevole valore è purtroppo caduta sull’ultima struttura, classificandosi così al quarto posto. È stata convocata in nazionale per i Mondiali dove ha vinto l’argento.

La soddisfazione per questi risultati premia Eva Del Gobbo per i sacrifici e nel contempo fa felice la società Wakeland Arena Macerata, che si trova nel lago dell’agriturismo Le Grazie, che si congratula con la sua atleta.