Mondiali Junior. Tiro a volo a squadre. Esulta Viola Picciolli

Il nome di Pistoia continua a riecheggiare sulle pedane di tiro a volo in tutto al mondo. Dopo l’oro vinto da Gabriele Rossetti alle Olimpiadi di Parigi, altre due grandi soddisfazioni per la nostra città sono arrivate dai mondiali junior di tiro a volo di Lima, in Perù. Nella giornata di martedì, Viola Picciolli, classe 2003, ha vinto assieme alle compagne di squadra Arianna Nember e Eleonora Ruta la gara a squadre di skeet, salendo quindi sul primo gradino del podio iridato. Il punteggio della gara a squadre viene calcolato sommando i punti ottenuti in gara individuale dalle tre atlete. L’Italia si è imposta con 326 piattelli colpiti, su un totale di 375, precedendo di pochissimo la Germania, seconda con 325, e gli Stati Uniti, che hanno chiuso il terzetto con 323 piattelli. La migliore delle tre azzurre è stata Nember con 110 piattelli ottenuti in qualificazione, mentre Picciolli e Ruta hanno terminato la propria prova con un punteggio di 108. Numeri che non sono bastati per entrare in finale, con la tiratrice pistoiese che ha dovuto accontentarsi del dodicesimo posto a due piattelli di distanza dai 110 che sarebbero valsi lo shoot-off. Per la cronaca, Per la cronaca, a vincere la medaglia d’oro è stata la tedesca Russell, con l’argento che è andato alla statunitense Hensley e il bronzo all’italiana Nember. Un’altra splendida notizia per Pistoia arriva dalla gare a squadre maschile, nella quale l’Italia ha conquistato la medaglia d’argento. A salire sul secondo gradino del podio c’è Matteo Bragalli, autore di un’ottima performance unita a quelle di Marco Coco e Antonio La Volpe. Solamente gli Stati Uniti, imprendibili con 349 piattelli, hanno fatto meglio degli azzurri, che hanno chiuso a 341. Una grande gioia arrivata dopo l’amarezza della gara individuale, conclusa dal tiratore pistoiese al quindicesimo posto con 115 piattelli, appena uno in meno dei 116 che sarebbero valsi lo shoot-off per l’accesso in finale. Ad imporsi, nella gara individuale, è stato il greco Gerochristos, che ha preceduto sul podio l’americano Keller e il polacco Pyra.

Michele Flori