Monza senza alternative: "Dobbiamo solo vincere"

Di giustificazioni per rinviare ancora una volta l’appuntamento con la vittoria, non ce ne sono. Soprattutto questa volta. Giusto per chiarire il concetto, l’allenatore Tommaso Colamaria ribadisce come questa sia "una partita da vincere e basta". Un’impresa che l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar cercherà di portare a termine domani (ore 20.45, PalaBiassono) a spese del Breganze VenetaLab. La sfida, valida per l’ultimo turno della stagione regolare, verrà replicata sette giorni più tardi in Veneto. Nel secondo caso l’incontro costituirà per le due squadre la tappa d’avvio dei playout. A questi ultimi prenderà parte, oltre a Monza e Breganze, anche Giovinazzo. Il calendario dei playout, indipendentemente dall’esito dell’ultima giornata, è già stato definito. L’Hrcm affronterà al PalaBiassono Giovinazzo e Breganze, rispettivamente il 27 aprile e l’11 maggio. I punti della partita di domani con il Breganze, in ogni caso, valgono molto. Nei playout le partecipanti si portano in dote la metà dei punti ottenuti in campionato. Breganze è penultimo con 16 punti. L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar di punti ne ha 20.

Il quintetto brianzolo ha l’occasione per aumentare il proprio tesoretto di punti da gestire poi nei playout. Un’operazione comunque complicata per una compagine che ha messo da parte, tra campionato e Coppa Wse, un filotto di dieci sconfitte consecutive. Nella penultima giornata di campionato la squadra di Colamaria si è arresa per 5 a 2 al Forte dei Marmi, capolista e vincitore della Coppa Italia. Il Breganze naturalmente non ha l’organico del Forte dei Marmi, ma a gennaio si è rinforzato con l’arrivo di Mattia Verona, Massimo Tataranni e dell’allenatore Roberto Crudeli, tutti provenienti dal Vercelli che si è ritirato. Per Monza, un ostacolo in più sulla via del ritorno al successo.