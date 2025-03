Morgan Ori ai nazionali. Titolo regionale a Riccione

Continua la striscia positiva degli atleti del Centro Nuoto Copparo, che continuano a raccogliere successi e soddisfazioni, infatti nei week-end scorsi prima a Riccione (8-9/03) e dopo a Carpi (15-16/03) gli atleti copparesi che avevano guadagnato la finale dei campionati regionali di categoria si sono distinti conquistando 1 titolo regionale, una medaglia d’argento, staccando un pass per i Campionati Nazionali Giovanili, realizzando un importante record di società sei primati personali.

Su tutti brilla la stella di Morgan Ori, che dopo un inizio un po’ in sordina nel primo week end a Riccione, si è letteralmente scatenato nel secondo week end di finali a Carpi e nella piscina di Gregorio Paltrinieri, prima sale sul gradino più alto del podio nei 1500sl con una gara condotta davanti dall’inizio alla fine, chiusa in 16’22”42 che vale l’oro, il suo nuovo primato personale che è anche record di club, poi lasciando stupiti per grinta e determinazione si lancia in un 200 dorso dove mette ogni risorsa a disposizione, chiude in 2’06”96, è d’argento con un super best e stacca il pass per i Campionati Nazionali Giovanili.

Ottime prove anche per l’altra stellina del Centro Nuoto Copparo, Matteo Andreotti, che nelle tre finali disputate realizza 3 primati personali nei 100 farfalla è 7° in 58”50, nei 200 farfalla è 5° in 2’10”22 e nei 100sl si piazza 7° in 54”40.