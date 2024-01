È durata meno di tre tappe la Dakar del pilota faentino Jader Giraldi. Ad annunciare il suo ritiro dalla competizione è stato lo stesso Giraldi il quale ha affidato a un lungo post sui social il proprio personale rammarico e le circostanze che lo hanno spinto a rinunciare alla corsa. A compromettere la seconda partecipazione di Giraldi alla gara è stata un’imprevista caduta dalla moto: "procedevo senza troppi rischi - ha raccontato il pilota -, in un fiume in secca pieno di grosse pietre la moto mi si è improvvisamente messa in perpendicolare con il senso di marcia e io sono volato. Trovatomi a terra non sono riuscito a rialzarmi". Nei momenti successivi all’episodio Giraldi è stato soccorso e si è poi rialzato, dolorante, ma gli acciacchi lo hanno spinto a concludere anzitempo la gara ritirandosi. "Non ci sono alternative, Game Over" ha concluso il pilota.