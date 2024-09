Moto. Debise e Carrasco, centauri in pista a Cremona nel weekend

Sarà un debutto assoluto per tutti e, alla fine, i più bravi trionferanno. Per la prima volta nella sua storia il paddock della SuperBike anima il gran premio d’Italia al Cremona Circuit, pista di San Martino del Lago nei pressi di Cremona. E si inizia a fare sul serio, visto che dopo l’inedito Gran Premio d’Italia, mancheranno appena tre tappe alla conclusione della stagione, due in Spagna, ad Aragona e Jerez (l’ultima in assoluto) inframezzate da un secondo gran premio del Portogallo, all’Estoril. Come sempre sarà presente il team ravennate Evan Bros e questa volta nella sua doppia veste: con Valentin Debise in SuperSport600 Next Gen, in lotta per mantenere un ottimo quarto posto in classifica generale, e con Ana Carrasco, nel Mondiale femminile, nel quale è pienamente in corsa per il titolo, visto che con 150 punti ancora in palio sono appena 7 quelli la separano dalla capolista Maria Herrera.

"Il test svolto a giugno – dice il team principal di Evan Bro, Fabio Evangelista – è stato molto incoraggiante, nonché utile per conoscere la pista, dato che ci abbiamo girato poco nel corso della nostra storia. È un tracciato che si addice alla guida di Valentin, che penso potrà essere nuovamente in lotta per le posizioni che contano". A Cremona, naturalmente, gareggerà (si corre domani e domenica alle 15,15) anche un altro ravennate, Federico Caricasulo, in sella alla sua Mv Agusta, ora 7º in classifica.

u.b.