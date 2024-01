Motociclismo: a 60 anni è il tester ufficiale della Yamaha. Bartolini sempre in sella

Prosegue la collaborazione tra Yamaha e il pilota imolese Valter Bartolini (nella foto a sinistra), che nonostante le quasi 60 primavere sulla carta d’identità è tester ufficiale per il comparto cross del colosso motoristico nipponico, impegnato in questi giorni al crossodromo ‘Calvanella’ di Castel San Pietro Terme.

Sessioni sulla pista sterrata per provare il kit 2024 della moto da 85 di cilindrata. Un lavoro che poi proseguirà anche per le cilindrate più potenti, a due e quattro tempi, e propedeutico a settare al meglio i mezzi che affronteranno poi le sfide continentali e mondiali della casa dei tre diapason.

Ma anche per quelle destinate al mercato di tutto il globo: "Contento per il rinnovo della fiducia di un gigante della specialità come Yamaha – ha detto il pilota Bartolini –. Le prove si sono concentrate soprattutto sulla valutazione tecnica dei pistoni e delle marmitte". In carriera vanta un titolo regionale e italiano Junior di cross e le partecipazioni al mondiale nelle classi 250 e 500. In pista, invece, spiccano il gettone iridato in Superbike da wild card a Imola poi tanto Supermotard, Supermono, due allori tricolori nella 250GP con la Honda, il campionato canadese Supertwins con le gare a Daytona e i Trofei Mes da leader indiscusso.

