Motociclismo. A Jerez tutti a punti i piloti del Team Gresini

L’Azzurro Gresini domina in lungo e in largo sui saliscendi di Jerez de la Frontera per un magico weekend. Il Team Gresini Racing, la cui sede non va dimenticato mai è a Faenza, nel Gran Premio di Spagna ha corso con cinque moto, i quattro spagnoli, Marc e Alex Marquez in Moto Gp, Manuel Gonzalez e Albert Arenas in Moto2, nonché l’italianissima wild card Matteo Ferrari, il primo campione del mondo di MotoE – anche quest’anno in gara tra le elettriche col team manfredo – eccezionalmente in pista. E con un numero speciale, il 23 in onore proprio di Fausto Gresini.

Ed è stato un fine settimana trionfale: tutti i piloti sono andati a punti nelle gare disputate, a parte Marc Marquez nella Sprint di sabato, scivolato mentre era al comando e destinato a vincere la prova veloce. Era dal 2019 che lo spagnolo più volte iridato non iniziava così bene la stagione: per Marc due secondi posti nella Sprint (Portimao e Austin) e domenica il secondo nella prova lunga di Jerez, dopo una magnifica battaglia con l’attuale campione del Mondo, Pecco Bagnaia in un duello a lungo sognato da tutti gli appassionati delle due ruote. Marc Maquez sta trovando sempre più confidenza con la squadra faentina e con la Ducati Desmosedici. Ad aprirgli la strada un anno fa il fratello Alex le cui prestazioni passano spesso in secondo piano ma ha vinto due volte il Mondiale, in Moto3 e Moto2, e anche lui a Jerez ha ottenuto ottimi risultati: dal sesto posto in griglia al quarto in gara, passando al sesto nella Sprint.

Ma non vanno dimenticati i tre piloti che hanno gareggiato in Moto2. Gonzalez e Arenas nelle quattro gare sin qui disputate sono sempre andati a punti e, Stati Uniti a parte, sono sempre entrati nella top ten. Per Manu Gonzalez addirittura una pole position a Portimao e due terzi posti quando i punti contano, quello portoghese e domenica in Spagna. E domenica a Jerez nella top five anche Albert Arenas con la Kalex dalla livrea azzurra del team Gresini, sponsorizzato nella categoria da QJ Motor. A Jerez è stato bravissimo anche Matteo Ferrari, capace di arrivare 15º e conquistare 1 fantastico punto iridato da wild card.

Ugo Bentivogli