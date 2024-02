Motociclismo - Alla palestra Life Resort. Sotto esame la postura dei piloti

Il dottor Dario Morelli da San Remo - tecnico Internazionale di preparazione atletica - ha accolto l’invito dello staff della palestra Life Resort di Santo Stefano (Ravenna). Morelli ha avuto modo di valutare la postura dei piloti sulla moto, per scoprire la loro mobilità vertebrale in staccata durante le pieghe e via dicendo, così da conoscere se ci sono vertebre rigide o bloccate. Inoltre si è testata la situazione respiratoria con un attrezzo ’speciale‘ che stimola la respirazione isocapnica. Il pilota purtroppo durante la gara rimane diverse volte in apnea - lo si è constatato con Marco Melandri -: adottando questa tecnica, spiegano da Life Resort, "rieduchiamo il pilota a migliorare la respirazione. Dopo aver acquisito queste informazioni abbiamo modificato il programma di lavoro personalizzandolo. Tutti i piloti hanno grandi ambizioni per una stagione che promette scintille. Ogni preparatore si deve tenere sempre aggiornato, infatti ogni 2/3 mesi partecipiamo a convention e master". La struttura "collabora con fantastici specialisti come il nostro massofisioterapista Davide Venturini che interviene per accelerare i recuperi con trattamenti e massaggi. La passione e il continuo confronto ci permette di raggiungere traguardi importanti". Tra i piloti presenti Leandro Mercado, Nicola Plazzi, Federico Caricasulo e Andrea Mantovani.