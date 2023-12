Motociclismo. Baldassarri correrà in Supersport per un team spagnolo

L’attesa iniziava a diventare troppa e preoccupante, infatti è accaduto quello che si temeva: Lorenzo Baldassarri dice addio (speriamo arrivederci) al Mondiale Superbike. Dopo una sola annata nella classe regina delle moto derivate, conclusa al 18° posto in classifica generale, il centauro saluta e a sorpresa scende di nuovo in Supersport. La categoria intermedia. Per la prima volta in carriera guiderà una Ducati lasciando l’amata Yamaha e difenderà i colori del team Orelac Racing, scuderia spagnola. Il centauro classe 1996 prende il posto del connazionale De Rosa in sella alla Panigale V2. Certo non è andata come il Balda e tutti auspicavano, lo stesso pilota aveva sempre dichiarato che la priorità era restare in Superbike, che il sogno era la Moto2 e che piuttosto che rifare il Mondiale Supersport sarebbe rimasto a casa. Invece dovrà ricominciare nella categoria che nel 2022 lo ha visto vice campione iridato. L’Orelac Racing lo ha presentato così: "Già si conosce il pilota che guiderà la moto della scuderia Orelac Racing Verdnatura per la prossima stagione del Mondiale Supersport. È Lorenzo Baldassarri, un ingaggio importante che porterà la squadra spagnola a lottare per il titolo. Il pilota di San Severino (in realtà ci è nato ma ha sempre vissuto a Montecosaro ndc) è uno dei talenti più brillanti del motociclismo mondiale".

Andrea Scoppa