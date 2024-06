Motociclismo, Baldassarri ha cambiato scuderia. A Misano guiderà per la prima volta una Triumph

Clamoroso cambio in corsa per Lorenzo Baldassarri. Il centauro di Montecosaro ha interrotto il rapporto con il team Orelac Racing dopo i primi tre appuntamenti del Mondiale Supersport. Ma è riuscito a sistemarsi ed era importante trovare subito una nuova moto, anche perché il prossimo Gran Premio si terrà tra una settimana a Misano. Il Balda lo disputerà in forza al Wrp – Rt Motorsports by Skm, team della Repubblica Ceca e per la prima volta guiderà una Triumph. Così è andato in scena uno scambio perché Navarro è approdato all’Orelac liberando il posto a Baldassarri. Il pilota con il numero 7 gareggerà a Misano ma presumibilmente rimarrà con la nuova scuderia fino al termine della stagione iridata. Davanti ai tifosi di casa dovrà fare i conti con l’handicap di non conoscere la nuova moto, addirittura incontrerà meccanici e capo tecnico a Misano. Affiancherà l’inglese John McPhee, finora il team Wrp si è espresso a buonissimi livelli, con entrambi i centauri più volte dentro i primi dieci. Il Balda lascia la Ducati V2 dopo 3 gare anonime, finora il miglior risultato è stato il 9° posto in Australia.

Andrea Scoppa