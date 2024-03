MOTOCICLISMO. Bartolini e Melandri uniti dall’amicizia e dalla beneficenza

Tappa imolese per l’ex pilota del motomondiale e della Superbike Marco Melandri. L’iridato della classe 250 nel 2002, che detiene anche il primato italiano di vittorie nel campionato delle derivate di serie con 22 affermazioni, ora abita a Lugano ma nei giorni scorsi è tornato a Ravenna per salutare la sua famiglia.

Così sulla via del ritorno in Svizzera, all’altezza dell’albergo Molino Rosso di Imola, ‘Macio’ ha fatto una piccola sosta per abbracciare l’ex collega Valter Bartolini. Già, il veterano delle due ruote motorizzate romagnole che ha appeso il casco al chiodo un anno fa proprio alla soglia delle 60 primavere: "Melandri è un caro amico e un ragazzo dal cuore grande – ha detto Bartolini –. Di recente l’ho coinvolto in un paio di iniziative benefiche e non ha esitato un istante a donare alcuni suoi oggetti da gara autografati da mettere all’asta per aiutare le famiglie del territorio colpite dall’alluvione della scorsa primavera".

Dal canto suo Melandri non ha mai nascosto l’affetto per Imola: "Alla città e al suo circuito mi legano amicizie vere e ricordi indelebili di carriera – ha spiegato –. E poi qui c’è il dottor Claudio Costa (fondatore della Clinica Mobile, ndr), una delle persone più preziose che ho avuto al mio fianco nel motomondiale".

Mattia Grandi