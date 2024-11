Motociclismo. Biserni, dalla Mototagliatella al successo nel Trofeo Iron Ktm

Giorgio Biserni, presidente del Moto Club Predappio, detto ‘Gatto’ e organizzatore da vari anni del Raduno Mototagliatella, ha vinto recentemente il Trofeo Iron 2024 Ktm sulla sua moto 350 fra un totale di 230 partecipanti. Racconta Biserni: "La gara si è svolta attorno al lago di Iseo, in posti bellissimi, ma dal punto di vista tecnico un po’ difficili perché umidi e scivolosi. Il Trofeo Ktm si è svolto in cinque gare, iniziate a marzo e disputate in varie parti d’Italia, l’ultima delle quali a Lovere di Bergamo, appunto sul lago, dove nella mia categoria Iron ero in testa e mi bastava solo un punto in più per vincere il campionato. Purtroppo, il secondo posto in gara ha fatto sì che abbia vinto invece il Trofeo di categoria Iron, nati fra il 1965 e il 1972".

Fra i 72 soci del Moto Club Predappio erano presenti anche i piloti Luca Golinucci di Forlì e Michele Zattini di Meldola, che si sono piazzati fra i primi 10 di altre categorie. Aggiunge Biserni: "Il Campionato Ktm – marchio che ha inglobato anche Gas Gas e Husqvarna – è formato da tre tornei suddivisi in otto categorie, per un totale di circa 500 partecipanti. Quindi è un’occasione sportiva interessante, ma anche per fare amicizia con altri appassionati di tutta Italia".

Per Biserni è anche un modo per fa conoscere l’iniziativa del raduno Mototagliatella, lanciato nel 1995 a Predappio, dove è già in programma nel 2025 alla terza domenica di maggio, "per festeggiare alla grande il 30° anniversario con migliaia di appassionati da tutta Italia e pure dall’estero".

Quinto Cappelli